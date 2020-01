Ultimissime calcio Napoli - Il giornalista Maurizio Pistocchi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in onda su TMW Radio. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Per me Preziosi, Maldini e Boban e De Laurentiis tutti insufficienti. De Laurentiis ha fatto un errore, doveva mettere il contratto in bianco sotto a Sarri. Questa squadra poteva vincere. E' stato un errore prospettico".