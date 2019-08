Piccinini: "Napoli e Inter sono due squadre incomplete, gli azzurri hanno bisogno di qualità"

Il giornalista Sandro Piccinini è intervenuto ai microfoni di Microfono Aperto, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

SU CHI HA PIU' LAVORO DA FARE TRA INTER E NAPOLI: "Sono tutte e due squadre incomplete, con qualche punto interrogativo. Lukaku è un giocatore importante, di qualità e d'esperienza internazionale, ma per me è stato pagato troppo e non viene da una stagione esaltante. In mezzo al campo l'Inter ha fatto una scommessa sui giovani, bisogna vedere se saranno pronti subito. Il Napoli ha un impianto più consolidato, ma avrebbe bisogno di un paio di pedine di qualità".