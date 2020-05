Pià: "Tornare a giocare è importante, restituisce normalità. Mertens? Deve restare a Napoli"

Ultime calcio Napoli - Inacio Pià, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a “Napoli Magazine Live”, trasmissione che approfondisce i temi d’attualità legati al Calcio Napoli in onda su Napolimagazine.com:

Pià

“Speriamo che sia davvero la volta buona per riprendere il campionato, anche se ci saranno tante situazioni da valutare perché si giocherà ogni tre giorni. L’importante, comunque, è tornare a giocare anche per ritrovare un po’ di normalità. A Mertens, che mi piace davvero tanto, posso solo consigliare di restare a Napoli, è ancora un giocatore fondamentale e può continuare ad esserlo. Lozano, tranne questa stagione e nonostante sia molto giovane, ha sempre fatto bene, ha sicuramente bisogno di ritrovare morale e continuità e potrebbe essere ceduto, perché ha tanti ammiratori, ma ha un valore abbastanza alto e non sarà facile cederlo. Gattuso è l’uomo giusto per la panchina azzurra e lo ha già dimostrato riuscendo a superare molto bene le difficoltà iniziali. Si vede che è un allenatore che sta sempre sul pezzo, si vede da come i giocatori lo seguono e per questi motivi a Napoli può fare molto bene. Tissone può tranquillamente tornare a giocare in Serie A, ma in questo momento è molto difficile farlo, casomai si potrebbe sondare il terreno per la prossima stagione. Immobile a Napoli sarebbe un bel colpo, poi con Insigne e Mertens farebbero un tridente fortissimo, ma non credo ci sia questa possibilità, anche se nel calcio mai dire mai”.