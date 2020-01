Pazienza: "Demme e Lobotka non bastano, servono innesti in difesa! Sottovalutata la partenza dei leader"

Ultimissime calcio Napoli - Michele Pazienza, ex calciatore, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24:

"Dopo Demme e Lobotka servono ancora innesti sul mercato, soprattutto in difesa. Il Naopli ha bisogno di determinate caratteristiche in mezzo al campo, sta mancando l'aspetto caratteriale ed in questo Demme può essere un giocatore importante perché è uno che si prende le sue responsabilità. Quando ero io a Napoli si stava ripartendo da zero, era tutto guadagnato. Ora è più difficile. In quella squadra c'erano diversi riferimenti nello spogliatoio, a partire da Paolo Cannavaro. E' difficile giocare a Napoli ma quando le cose vanno male mentre quando vanno bene riesci sempre a mettere qualcosa in più. Si è un po' sottovalutata la partenza di alcuni big come Raul Albiol, i dirigenti si sono concentrati di più sull'aspetto tecnico. Ho allenato il Pisa dopo Gattuso e tutti me ne parlavano bene: carismatico, disponibile con tutti".