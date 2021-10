Ultime notizie calcio Napoli - Manuel Pasqual, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio:

“Segreto del Napoli? Lo stesso della Fiorentina: la squadra è la stessa, è bastato cambiare l’allenatore per far scoppiare l’entusiasmo. Lo scorso anno gli è mancato Osimhen a pieno regime. Rinnovo o no, Insigne va al 100%. I tifosi della Fiorentina sperano sia lo stesso con Vlahovic”.