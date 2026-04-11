Parma, Cuesta: "Rientrano Almqvist e Troilo, in dubbio Ondrejka"

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CuestaCuesta

Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha presentato il match nella consueta conferenza stampa prepartita.

"Vedremo un Parma con le stesse intenzioni. Ci saranno 11 giocatori con le idee chiare con volontà e qualità per fare di tutto per vincere. Il Napoli ha qualità ma anche noi portiamo una settimana di buon lavoro. Siamo riusciti a reagire a un momento brutto, facendo una buona prestazione contro la Lazio. Non avevo dubbi sulla loro reazione: ora dobbiamo creare continuità.

Io voglio evolvere. Dobbiamo sentirci forti in quello in cui siamo forti e andare avanti. C'è stata un'evoluzione progressiva anche nelle ultime prestazioni, a Roma siamo riusciti ad arrivare più nella metà campo avversaria e a progredire meglio. Questo ci aiuta. A me piacerebbe essere una squadra completa, che sfrutta la costruzione dal basso per attaccare spazi aperti, in grado di giocare negli spazi stretti. Siamo bravi nelle palle inattive. A me piace avere soluzioni per tutto. Siamo in un processo".

La situazione infortunati

"Rientrano Almqvist e Troilo, abbiamo il dubbio su Ondrejka che ha avuto qualche fastidio e non sappiamo se sarà a disposizione".

Il messaggio ai tifosi

"Noi proviamo ad imparare da qualsiasi esperienza. L'ultima al Tardini è stato un momento brutto, dove il pubblico ha condiviso la sua opinione. Noi non siamo perfetti, ma proviamo a migliorare. Noi diamo sempre tutto per rappresentare il Parma nel miglior modo. Vogliamo fare una grande prestazione, portando i tifosi con noi, sappiamo che vengono al Tardini per aiutarci e stare con noi".

Cuesta sul Napoli

"Loro sono molto forti, non prendono gol su azione da molto tempo. Hanno giocatori di qualità, sono diversi rispetto all'andata. Come si fa? Con un approccio simile a quello della scorsa settimana. Dobbiamo fare leva sui nostri punti di forza e migliorare su aspetti che ci possono migliorare in attacco, alzando la qualità del gioco offensivo. Questo ci aiuterebbe a concedere meno e fare male al Napoli".

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