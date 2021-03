Nela: "Ai calciatori del Napoli non piace la figura di De Laurentiis, lo considerano poco presente"

Sebastiano Nela, ex calciatore di Napoli e Roma, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

"Situazione vissuta dal club azzurro? A dire il vero per me la colpa di quello che è successo è tutta dei giocatori della squadra. Non c'entra proprio nulla l'allenatore. Non darei proprio le colpe al tecnico, anche perché poi la squadra con il recupero degli infortunati ha fatto vedere cosa è stata capace di fare. Devo dire che ai giocatori del Napoli sicuramente il presidente del club non piace, è poco presente e conosce poco anche le dinamiche di uno spogliatoio. Sono sicuro di quello che dico. Forse al Napoli servirebbe un direttore sportivo con grande conoscenza calcistica, carisma ed esperienza. Penso che di fronte alla bravura di un dirigente del genere, certe cose non sarebbero proprio successe. Sono fermamente convinto di questo".