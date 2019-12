Manolas a Sky: "Dobbiamo recuperare in campionato, siamo troppo indietro. Addio di Ancelotti? Mi dispiacerebbe ma non so nulla"

Ultime notizie calcio Napoli - Kostas Manolas, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport al termine della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Oggi abbiamo fatto un grande primo tempo, abbiamo rischiato su due situazioni per errori nostri. Abbiamo dato una grande risposta e spero che ora la daremo anche in campionato. Scintilla? Non voglio dirlo perché quando lo diciamo poi la partita dopo va male, spero che possiamo iniziare a recuperare la situazione in campionato, siamo molto dietro. Ancelotti? Sono momenti di dispiacere perché non ci aspettavamo questi risultati in campionato, in Champions abbiamo fatto un grande girone, ci condiziona questo ma noi dobbiamo pensare solo alla partita quando siamo in campo. Ancelotti sarà ancora il nostro allenatore? Mi dispiacerebbe un cambio allenatore, non so nulla. E’ una grande persona ed un allenatore che ha vinto tutto ma queste cose non dovete chiederle me ma alla società”.