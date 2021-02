Moggi: "Gattuso? La colpa non è sua ma di chi l'ha preso credendo in un calcio spumeggiante. A Rino vanno solo elogi per ciò che sta facendo avendo tanti infortuni"

Napoli - Luciano Moggi ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "Ilicic è decisivo per l'Atalanta e basta vedere la gara contro il Torino: quando è stato in campo nel secondo tempo ha dato spettacolo portando la squadra sul 3-0, appena è uscito hanno pareggiato. Gattuso? Sentire tutte queste polemiche mi fa sorridere. La colpa non è sua, se non piace il suo gioco la colpa è di chi l'ha preso. Se il Napoli avesse gioca to all'epoca contro la Juve avrebbe vinto 3-0. Mi sembra assurdo ciò che si dice su Rino, non giustifico questo acredine. De Laurentiis? Ha messo in crisi Gattuso parlando con altri. Rino è una persona seria, ti dice sempre ciò che pensa. Fossi stato io, avrei aiutato Gattuso molto di più anche dopo 7 sconfitte. Bisogna dirgli solo bravo visti gli infortuni che gli sono capitate. Se vogliono gioco spumeggiante, la dirigenza deve cambiare Gattuso. Se invece vogliono i risultati confermano Gattuso"