Mertens: "Mi è dispiaciuto che Sarri sia andato alla Juve, fategli questa domanda! Scudetto? Vedremo. Dimaro? Non vedo l'ora di tornare a Capri in barca"

Dries Mertens, attaccante belga del Napoli, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Ci sono tanti tifosi qui a Dimaro e questo fa molto piacere. Siamo cresciuti, non solo come giocatori, ma anche la società. Sono al settimo anno qui e ho visto cambiare la squadra e gli obiettivi dei tifosi. 4-2-3-1? L’anno scorso ho provato a fare del mio meglio, dovremo continuare a far bene. E’ un vantaggio il fatto che Ancelotti sia qui al secondo anno. Mi dispiace che siamo finiti tanti punti dietro la Juventus. San Paolo pieno? Hanno fatto i lavori, deve tornare pieno e lo stadio pieno può aiutare. Manolas? I primi allenamenti sono positivi, sta forte. E’ veloce ed è bravo anche con la palla, senza dimenticare che abbiamo perso Albiol. Ci sono anche altri difensori e spero si trovino bene tra loro. Scudetto? Ci vogliamo allenare bene e vogliamo dare il 100%, vedremo partita per partita. Sarri alla Juve? Ero felice per lui quando ha vinto l’Europa League, a me ha dato tanto e ho guardato il calcio in modo diverso grazie a lui. Devo dire la verità, ma mi è dispiaciuto che sia andato alla Juve, ha parlato sempre bene di Napoli. In ogni caso non tocca a me giudicarlo, ora è un avversario, ma spero venga negli spogliatoi a salutarci quando ci sfideremo. Vincere lo scudetto sarebbe il coronamento di una fantastica carriera. Chiedete a Sarri se sarebbe più bello vincere lo scudetto al Napoli o alla Juve. Lukaku? L’ho sentito, è un bravo ragazzo ed un giocatore molto forte. Non so dove andrà e se resterà al Manchester United. Il Napoli sta crescendo, dobbiamo essere felici di ciò che abbiamo fatto e possiamo ancora crescere. Fabian è stato un grande acquisto e spero ne arriveranno altri. Il rapporto con Napoli? Sono un po’ stanco di Dimaro (ride ndr.), il precampionato è lungo e non vedo l’ora di andare a Capri in barca. La montagna è bella, ma il mare è un’altra cosa”.