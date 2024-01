Notizie Calcio Napoli - Dopo la partita Lazio Napoli interviene in conferenza stampa Walter Mazzarri:

“Ngonge è arrivato in settimana da una squadra che non lotta per il vertice. E' un giocatore che arriva in un ambiente nuovo e non volevo metterlo prima per non farlo essere un punto interrogativo. Ci servirà nel futuro e avrà un impiego superiore se migliorerà"