Mauro: “Lite Gattuso-ADL? Conseguenza dei difficili rapporti tra società e spogliatoio ma il presidente può fare quello che vuole”

Napoli Calcio - Massimo Mauro e Gennaro Gattuso, due parole da calabrese a calabrese, l'ex calciatore di Napoli e Juventus ha parlato a Il Mattino:

Mauro



«Caro Gennaro, pensa al campo e guarda avanti. Lascia perdere adesso tutte le altre questioni. Credo che quanto stia accadendo in queste settimane sia una conseguenza dei difficili rapporti tra società e spogliatoio. Il presidente è il presidente, quindi può fare quello che vuole. Nella fase della stagione più delicata, però, si è rotto qualcosa, bisognava scegliere un altro momento più opportuno per intervenire. Dove ha sbagliato il tecnico? Al posto suo non mi sarei lasciato andare così tanto nel post-partita. Ma lo comprendo e lo giustifico: l'adrenalina, la tensione, la delusione per i risultati che non arrivano ti portano a non dosare bene gli sfoghi. Napoli-Juve? Nel momento peggiore, soprattutto per il Napoli sarebbe stato meglio affrontare i bianconeri in condizioni psicologiche e di classifica differenti. Non è che la Juve sia messa benissimo ma Gattuso è in difficoltà maggiori».