Martino: "Squadra concentrata con un Demme in più che ha capito subito i meccanismi. ADL ha messo tutto in discussione, periodo importante"

Ultime calcio Napoli – Carmine Martino ha parlato ai microfoni di Ne Parliamo il Lunedì in onda su Canale 8:

“Squadra concentrata con un Demme in più che ha capito subito i meccanismi. Sarri ha sottovalutato la difesa azzurra, ha messo dentro Higuain, Ronaldo e Dybala e ha sbagliato. Il ciclo è finito, Giuntoli lavora sul mercato e si sta andando avanti seguendo una linea ben precisa. Questo periodo è stato fondamentale anche per De Laurentiis che ha messo tutto in discussione ed è importante per la sua crescita. Gattuso ha parlato anche del mercato, dice che vuole aspettare la fine del mercato: forse per utilizzare qualche altro calciatore”.