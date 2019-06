Martino: "Manolas sarà in ritiro a Dimaro, per James Rodriguez bisogna aspettare"

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Manolas? Questione di pochi giorni per l'ufficialità, il greco sarà in ritiro con il Napoli. Per James bisogna aspettare visto che è impegnato in Copa America".

"Fabian al Real Madrid? Penso sia impossibile quest'anno, il Real cerca giocatori maturi per tornare a vincere la Champions. Nei prossimi anni non mi meraviglierei se arrivasse un'offerta importante per Fabian. Il calciatore sta facendo davvero bene".