Martino: "Fabian e Koulibaly? Se volessero andare via, sarebbe giusto lasciarli andare. Il Napoli deve rinforzarsi sulle fasce"

“L’organico del Napoli ha spinto Ancelotti a venire a Napoli, Gattuso gongolava e non mi stupisce che anche a Spalletti piaccia. Fabian e Koulibaly? Se volessero andare via, sarebbe giusto che il club li lasci andare. Il Napoli deve rinforzarsi sulle fasce, nomi come Emerson e D’Ambrosio sono già stati allenati da Spalletti, il secondo tornerebbe a casa essendo campano e tatticamente sarebbe un jolly. Forse un po’ in là con gli anni, ma costerebbe davvero poco”