Marrucco a CN24: "Spalletti non ha avuto coraggio, conferma di non essere un mago dei cambi con alcune scelte cervellotiche"

Notizie Napoli calcio. Fulvio Marrucco, avvocato, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Spalletti ha sicuramente raggiunto il proprio obiettivo minimo stagionale, ma non ha avuto il coraggio di cambiare qualcosa per fare l'ultimo salto. Il Napoli nelle ultime partite ha fatto due gol su rigore, più la rete di Mertens. Questo testimonia che un problema in attacco c'è ed è evidente.

Ieri ho rivisto Insigne e Lozano ad alti livelli, bene anche Koulibaly e Mario Rui. Il mister, ancora una volta, è andato in confusione nelle sostituzioni. Zielinski è stato evanescente, a destra poteva entrare Politano, ci sono giocatori che stanno pagando d'azio con Spalletti che resta in queste sue cervellotiche decisioni penalizzando calciatori come lo stesso Politano, Demme o Mertens. Io non dimentico la famosa sostituzione di Icardi in quell'Inter-Juve, ciò testimonia che Spalletti non è mai stato un mago sui cambi".



Sul futuro di Koulibaly: "La cittadinanza dipende dal Sindaco, ma non influisce sul futuro. Io mi auguro che resti in azzurro, ma ora c'è da pensare all'Empoli e a finire bene il campionato"