Maniero: "Macché Milik, tutta la vita Higuain: la Juve ha il suo Benzema"

Ultime calcio Napoli - Filippo Maniero, ex attaccante ed oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TMW Radio:

Milik

Uno come Milik può aiutare Ronaldo?

"Il "Benzema" secondo me però ce l'hanno in casa, ed è Higuain. Ha sempre segnato tanti gol in carriera, e anche alla Juventus mi sembra abbia fatto il suo dovere. Higuain è il centravanti che ognuno vorrebbe avere, quello che libera gli spazi ai compagni: non capisco perché non giochi. Tra Milik e Higuain, però, scelgo tutta la vita quest'ultimo: è più realizzatore ed è tra i migliori attaccanti al mondo. Non capisco la smania della società di andare a cercare un attaccante, Sarri l'ha avuto al Napoli e voluto pure al Chelsea. Magari non si trova o vuole andare via, ma se vedo la rosa il Milik della situazione ce l'ho in casa".

Gattuso merita i complimenti?

"Sì, e mi viene da pensare che una cosa così l'aveva fatta pure al Milan. Sta dimostrando il suo valore: da quando è arrivato ha cambiato l'approccio della sua squadra. Ha fatto un grande lavoro, sta tracciando la strada per fare una carriera importante. Da quello che vedo, in più, viene soprannominato Ringhio ma si fa voler bene dai suoi calciatori come se fosse un loro compagno".

Qual è il gol della sua carriera che ricorda con più piacere?

"A volte dico il primo da professionista che ho fatto, avevo 17 anni e l'ho segnato a Padova, città dove vivo e dove sono cresciuto calcisticamente. Per emozione il primo, quello più bello e importante è il tacco in Venezia-Empoli, che perdevamo 0-2 e abbiamo vinto 3-2 a 5' dalla fine grazie a quel colpo che se ci riprovo altre cento volte non prendo mai la porta. Ci vuole un po' di tutto, anche il fattore C. In quel momento là, la fortuna mi ha assistito".