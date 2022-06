Mancini: "Volevo fare un in bocca al lupo a Gattuso, si stava creando una situazione ridicola"

Conferenza stampa di Roberto Mancini dalla sala stampa del Molineux Stadium, stadio del Wolverhampton, alla vigilia di Inghilterra-Italia.

Conferenza stampa Roberto Mancini

Che partita ti aspetti?

"Sarà una partita dura, come tutte le gare che si giocano contro l'Inghilterra. Non abbiamo ancora deciso chi giocherà, vedremo dopo l'allenamento di stasera. Vale per Gnonto e gli altri, soprattutto per quelli che hanno giocato due gare di seguito".

Vuoi trovare giocatori freschi ma al contempo avere dei punti fermi?

"Potessimo riuscire a non stravolgere tutto sarebbe meglio. Ma faccio un esempio: Cristante ha giocato due gare in quattro giorni e ce n'è un'altra tra tre giorni. Lì non abbiamo troppe scelte, abbiamo lui, Esposito e forse Locatelli".

Cancellieri potrebbe giocare dal 1'?

"E' giovane e importante, ha solo bisogno di giocare partite in Serie A perché è un calciatore di qualità".

Ieri tutti i ragazzi più giovani ti hanno ringraziato. Ti senti di dire che domani e contro la Germania esordiranno tutti?

"Sono con noi da 20 giorni e vorremmo farli debuttare tutti, se ce ne sarà la possibilità".

Un aggiunta finale di Mancini

"Volevo fare un in bocca al lupo a Gattuso, perché attorno a lui si stava creando una situazione assolutamente ridicola. Riparte dal Valencia e sono convinto farà grandi cose. Non c'entra nulla ma volevo dirlo".

