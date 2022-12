Malfitano: "E' l'Inter che deve avere paura del Napoli e non il contrario, è la loro ultima opportunità"

Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"L’Inter contro il Napoli si gioca le ultime speranze per poter provare di entrare in lotta al primo posto. Non è il Napoli che dovrà giocare la partita con la paura di sbagliare. E' l'ultima opportunità per l'Inter. Il Napoli è forte ed è consapevole di tutto questo, sono gli altri che devono temere noi e non il contrario".