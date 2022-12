Maccarone: "La svolta del Napoli nata con le piccole: devo dire una cosa su Mario Rui e Zielinski"

Massimo Maccarone, ex attaccante tra le altre di Siena, Palermo, Sampdoria ed Empoli, è intervenuto nel corso del TMW News, iniziando a parlare della squadra di Paolo Zanetti: "L'Empoli è sempre stata una società che punta molto sui giovani ed anche sugli allenatori. Prima lo ha sempre fatto con i giocatori e adesso lo sta iniziando a fare anche con i tecnici. Sono contento per quello che sta facendo soprattutto Zanetti perché è un grande allenatore. Ho avuto la fortuna di conoscerlo e di andare a vedere i suoi allenamenti a Venezia perché penso che sia molto bravo. L'Empoli ha individuato un allenatore bravo per far crescere ancora meglio i giovani".

Giampaolo non ha invece fatto bene alla Sampdoria. Cos'è mancato al suo ex tecnico per ottenere risultati nelle ultime stagioni?

"Credo che il mister da quando è andato alla Sampdoria, e sono andato spesso a vederlo, quest'anno inizialmente ha avuto tanta sfortuna, come gli capita spesso. Ha perso e pareggiato partite che doveva vincere, poi è normale che quando non vengono i risultati l'allenatore è quello che paghi per primo. Quando vai avanti senza risultati in una piazza importante come la Sampdoria, dove pretendono tanto, possono capitare annate storte".

Si aspettava un Napoli così dominante?

"Dopo le partenze di quest'estate nessuno si aspettava un campionato del genere. La differenza la sta facendo tutta la squadra e le vittorie contro le piccole. Anno scorso perse contro Empoli e Spezia, ora ha questo valore in più perché sta facendo un grande campionato contro le big e soprattutto contro le piccole, gare che fanno la differenza per chi vuole vincere il campionato".

Nel Napoli giocano anche Zielinski e Mario Rui, due suoi ex compagni. Si aspettava che potessero diventare così forti?

"Me lo immaginavo. Mario Rui è un terzino molto tecnico che fa al caso del Napoli che gioca sempre la palla, mentre Zielinski ho sempre detto, fin da quando era giovane ed era con me, che dipendesse da lui che carriera avrebbe fatto perché ha delle doti veramente importanti che pochi giocatori hanno. E continua a crescere, anno dopo anno fa sempre meglio"