Lo Monaco: "A Hysaj avrei mangiato la testa ieri, inconcepibile un errore così! Mourinho? Asino e paraculo"

Calcio Napoli - Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"A Hysaj avrei mangiato la testa. E' inconcepibile in Serie A un errore del genere. Diagonale, questa sconosciuta... Ad un minuto dalla fine non puoi commettere un errore di attenzione così. Le grandi squadre sono avvelenate. Il Napoli non deve mollare una virgola adesso. Alla fine gli episodi determinano sempre le partite. Battuta di Mourinho su di me? Ci eravamo conosciuti anni prima, sapeva chi fossi anche perché studiava tutto delle squadre avversarie. E' un asino ed un paraculo".