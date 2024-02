"Levategli il microfono da mano, deliri di un uomo solo". Duro editoriale del Fatto Quotidiano contro ADL

“Levate il microfono a De Laurentiis: dal Napoli al Bari, i deliri di un uomo solo”, titola così Il Fatto Quotidiano con un duro editoriale nei confronti del presidente del club partenopeo.

Duro editoriale contro De Laurentiis

Ecco l’estratto finale del commento contro ADL:

Le parole non cancellano i fatti, non c’è dichiarazione che possa far dimenticare la disgraziata annata degli azzurri. Oppure l’assurda campagna di mercato invernale, una serie di giocatori perfettamente inutili, affastellati l’uno sull’altro solo per dare il segno di presenza della società e provare a rimediare agli errori precedenti, con la beffa di spendere male soldi che sarebbero tornati sicuramente più comodi in estate. Le deliranti conferenze di De Laurentiis sono solo l’ennesima sfaccettatura della stessa gestione padronale e dilettantesca che ha prodotto questi risultati e ormai fa sorridere amaramente i tifosi. Nelle commedie all’italiana di bassa lega, in cui De Laurentiis ha trasformato la stagione del Napoli, si direbbe “levateje er fiasco”. O almeno il microfono.