Lecce, Sticchi Damiani: "Vogliamo maggiori certezze prima di tornare ad allenarci. Chiara posizione dei club: vogliamo riprendere"

Ultime notizie calcio - Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Abbiamo messo le strutture ai calciatori che volontariamente vorranno sottoporsi ad allenamenti individuali, prima del 18 non si potranno effettuare gli allenamenti di gruppo. Prima del 18 partiremo con le visite mediche approfondite. Se ci organizziamo per allenamenti etc, bisogna farlo per un obiettivo concreto. Per il 18 maggio, dunque, chiediamo qualche chiarimento in più. Ho partecipato solo agli incontri ufficiali della Lega Serie A in questi due mesi di grave crisi e l’orientamento, al di là dei dibattiti individuali, a volte anche accesi, siamo sempre usciti con una unità tra di noi. Per puro senso di responsabilità siamo sempre stati tutti d’accordo a riprendere. Questa è la nostra posizione: riprendere se ci saranno le condizioni per farlo”.