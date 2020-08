Juventus, Sarri: "Contenti di aver vinto il campionato più difficile della storia"

Notizie Calcio - Maurizio Sarri torna sullo scudetto vinto dalla sua Juventus. Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di ritorno contro il Lione per la Champions League, il mister si è pronunciato così sul traguardo stagionale:

"Siamo contenti di aver vinto quello che è stato forse il campionato più difficile della Serie A, considerando quanto accaduto quest'anno. Poi siamo in un ambiente abituato a vincere e tutto viene attutito da questa abitudine. Ma in realtà questa cosa non dovrebbe esserci poiché la vittoria è sempre un qualcosa di straordinario".