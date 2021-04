Jorginho: "Mi piacerebbe tornare al Napoli prima o poi"

Jorginho è intervenuto ai microfoni di Sky Sport al termine della sfida vinta dal Chelsea contro il Porto., Ecco le sue parole riportate da TMW: "Non vogliamo dimostrare nulla, pensiamo solo a noi stessi. Quando prendi uno schiaffo come quello contro il WBA, puoi solo migliorare e imparare. Abbiamo analizzato gli errori e andiamo avanti".

Più bello il gol di Mount o quello di Chilwell?

"È molto difficile, non riesco a scegliere. Sono stati tutti e due belli".

Questo Chelsea può arrivare in fondo?

"Quando arrivi a questo punto, chiunque può vincere. Noi dobbiamo restare umili e far recitare agli altri il ruolo dei favoriti. Lavoriamo con serenità e vedremo dove saremo, è importante restare con i piedi per terra".

A Napoli c'è sempre grande affetto nei tuoi confronti. C'è nella tua testa l'idea di tornare prima o poi?

"Chi ha vissuto a Napoli non può dimenticare. È stata un'esperienza bellissima, mi sono affezionato alla città e ai tifosi. Ora non ci penso, c'è tanto da fare qui e voglio vincere. Ma se ci sarà la possibilità, prima o poi, mi piacerebbe tornare".

Meglio la finale dell'Europeo o quella della Champions?

"Le prendo tutte e due, impossibile scegliere".