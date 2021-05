Inter, Marotta: "Mi auguro Conte resti nonostante le difficoltà del club"

Serie A - Giuseppe Marotta dell'Inter è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi soprattutto sulla questione stipendi. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

Che evoluzione c'è stata sulla questione stipendi?

"Questo è il rovescio della medaglia. Sull'Inter c'è sempre una grande lente di ingrandimento, che enfatizza le problematiche comuni ad altri club. Affrontiamo il problema con coscienza, posso garantire che nei tempi e nei modi giusti saranno rispettati gli aspetti contrattuali che legano i giocatori alla società".

Conte sarà ancora l'allenatore dell'Inter?

"Sia personalmente che come dirigente me lo auguro. Con lui è iniziato un ciclo, coinciso anche con un fatto straordinario come il Covid, che ha creato delle grosse turbative.Ma se valutiamo il cammino che ha fatto nelle due annate ci troviamo un secondo posto, una finale di Europa League e un primo posto conquistato con quattro turni d'anticipo. La speranza è quella di continuare, anche in mezzo a tante difficoltà"