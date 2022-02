Inter, l'ex DS: "Scudetto, lotta a tre fino alla fine! Che qualità del Napoli con Spalletti"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Ernesto Paolillo, ex ds Inter:

"Non c'è niente che vada bene in questo sistema calcio, c'è confusione su tutto. Manca un filo conduttore unico che dica 'il calcio ha questi mali, dobbiamo fare questo, questo e quest'altro'. Mancano i manager per fare determinate cose. Si litiga troppo, c'è confusione di interessi. Si sta rovinando questo calcio. È un'industria che prima o poi pagherà il conto. La confusione sui calendari sembra sia anche in campo europeo. La FIFA si mette a fare concorrenza a noi. Inventano tornei con l'idea che più se ne fanno più si incassa. È una visione distorta, ma devono rendersi conto della cosa. Si possono fare più soldi puntando sulla qualità dei tornei con meno numero di partite. I presidenti se ne renderebbero conto solo di fronte una grossa crisi finanziaria. La verità è che i diritti esteri non vengono venduti adeguatamente, probabilmente nessuno vuole più il calcio italiano. È una cosa tristissima. Serve una riforma del calendario e del modo di vendere i pacchetti televisivi. Così non va. Ci sono troppe squadre nei due campionati maggiori, in Serie A e Serie B, non è che aumentando le squadre si migliora il livello. Queste squadre, inoltre, devono avere degli stadi adeguati. Per cui cerchiamo di imitare quanto fatto dalla Turchia, che non è un Paese avanzato come il nostro, però per avere degli spettacoli importanti, ha fatto finanziamenti a tasso agevolato ottenendo stadi nuovi, moderni. Ci deve essere la volontà dei club ma bisogna fare un disegno. Non devono farlo solo Lega Serie A e B, ma anche la Federazione. Fino a quando litigano tra loro, però, non vedo come si possa andare avanti. Guardiamo la Germania, la lega tedesca ha solo manager all'interno e funziona in maniera perfetta. Il campionato quest'anno è molto equilibrato. Alta la qualità del Napoli e l'essere riusciti ad andare avanti nonostante le grosse assenze è un punto di forza in più. Il campionato secondo me si deciderà solo nelle ultime giornate. Tifo Inter, ma credo che Milan, Napoli e Inter se la giocheranno fino in fondo. Avrei aggiunto l'Atalanta, che però mi ha impressionato in negativo questa settimana"