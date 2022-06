Improta: "Rinnovo Mertens, qualche spiraglio c'è. Ambrosino, Zerbin e Gaetano? In rosa si ma non per vincere lo scudetto"

Gianni Improta ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Kiss Kiss Napoli:

"Ambrosino, Zerbin e Gaetano sono giocatori che possono far parte di un organico che all’occorrenza li può utilizzare, ma non certamente di una rosa di calciatori che devono pensare a vincere lo scudetto. Mertens? Chi non vorrebbe che ci fosse un finale positivo per il nostro amato attaccante. Qualche spiraglio c’è, le ultime dichiarazioni mi fanno sperare bene. Duecento o trecento mila euro in più non arricchiscono”.