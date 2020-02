Iezzo: "Lozano non mi ha impressionato! Quando uno spende 40mln vuole che il giocatore dimostri tanto e subito"

Gennaro Iezzo, ex portiere del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a CasaNapoli:

“Lozano? Quando uno spende 40 milioni, vuole che il giocatore dimostri tanto e subito. A me personalmente non ha impressionato. Non è il calciatore da 40 milioni. Quando un calciatore costa così tanto, ed arriva in un club qualcosa lo deve far vedere. Da quando è venuto, anche quando ha giocato titolare non mi ha impressionato. Ha reso al di sotto delle aspettative. Bisognerebbe dargli del tempo, ma ribadisco che per me non ha reso per l’investimento fatto