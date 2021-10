Iago Falque: "Napoli da scudetto? Sì, ma occhio alla Juve che tornerà. Fabian? Difficile farsi convocare dalla Spagna"

Napoli - Iago Falque, calciatore svincolato ed ex Torino e Genoa, ha rilasciato un’intervista a ‘La città del pallone’, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Il Napoli quest’anno è molto forte, ha un allenatore importante ed è partito bene. Poi c’è sempre l’Inter, ma anche la Juve che tornerà. Fabian? E’ sempre stato molto difficile andare in nazionale. Io feci qualche buona stagione in Italia, ma non ci sono mai andato. Oggi ci sono giovani come Pedri e Gavi che sono fortissimi. Juric? E’ simile a Gasperini, lavora sull’uno contro uno ed è uno aggressivo. Fino ad ora ha raccolto meno punti di quanti ne meritasse. vedremo il Toro di qualche anno fa, ne sono certo”.