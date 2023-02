Il giornalista de La Gazzetta dello Sport, Mimmo Malfitano ha parlato ai microfoni di Tele A, durante Fuorigioco:

“Il Napoli ha un gruppo forte in tutti i ruoli e due squadre in ogni reparto. Osimhen è un ottimo giocatore che in prospettiva potrà diventare un campione ma con Kvaratskhelia non sono ancora dei campioni ma ottimi giocatori”.