Gattuso: "Un'altra squadra poteva prendere 4-5 gol, ora dobbiamo ritrovare entusiasmo. ADL? Non ci ho parlato, non mi ha detto nulla"

Napoli calcio – Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a RAI Sport al termine della partita contro l’Atalanta. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Potevamo far meglio sui tre gol presi. Nel primo tempo sono stati nettamente più forti loro, mentre nella ripresa siamo usciti bene ed abbiamo tenuto bene il campo. Un'altra squadra oggi poteva prendere anche 4-5 gol mentre la squadra ha reagito ed ha fatto buone cose. Dobbiamo tenere la testa su, recuperare le energie e ritrovare entusiasmo che a tratti lo abbiamo ed a tratti no. Osimhen? Non è facile rientrare dopo 94 giorni fermo. Gli manca lo scatto che è la sua dote principale, può fare molto, molto di più. Insigne aveva poco spazio sulal fascia ed ho preferito metterlo al centro per farlo svariare a tutto campo. Politano è in forma e salta l'uomo, per questi due motivi sono passato al 4-2-3-1 nella ripresa. Juventus? Oggi abbiamo giocato con i centrali che non hanno mai giocato insieme. Su due gol dovevamo rompere mentre siamo rimasti sempre in posizione, dobbiamo lavorare sui meccanismi ma giocando ogni tre giorni non si può provare nulla. Sabato sarà difficile come tutte le altre partite. Il problema ora è recuperare gente, non trovare stimoli. De Laurentiis prima della partita? Non ci ho parlato, non ha detto nulla".