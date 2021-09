Ferrara: "Tifosi sempre più coinvolti, sono un corpo unico con la squadra! Osimhen trascina tutti anche nei festeggiamenti"

Ultime calcio Napoli - Ciro Ferrara, ex calciatore ed opinionista di DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine di Napoli-Cagliari. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"Vedo sempre più coinvolti i tifosi, con la squadra sembrano sempre di più un corpo unico. Mi viene da ridere, perché Osimhen correva più degli altri e li trascinava tutti anche nel saluto ai tifosi. C'è tantissimo entusiasmo in città, ma tutta la piazza ha raggiunto la maturità per capire che siamo solo alla sesta giornata. Poi in panchina c'è un allenatore molto esperto che sa gestire queste situazioni. Terrà l'ambiente molto sul pezzo. Il Napoli è molto forte, soprattutto nella testa. Le prime tre sono state molto sofferte, con il Venezia è rimasto in dieci e ha sbagliato un rigore, e poi ha avuto difficoltà anche con Genoa e Juventus. Nelle ultime tre, invece, ha assolutamente dominato. Uno come Osimhen non ce l'ha nessuno, è bella la standing ovation che gli hanno tributato. A parte i gol, è l'atteggiamento che fa la differenza. Aggredisce da solo i difensori e per poco non gli portava via la palla. Se vogliamo cercare il pelo nell'uovo poteva essere un po' più concreto nel finale. La 10 è un sogno per tutti i ragazzini, ma credo che Insigne non la accetterebbe. In questo momento il Napoli ha qualcosa in più di Inter e Milan, anche perché ha blindato la difesa".