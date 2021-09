Failla: "Napoli favorita per lo scudetto. Spalletti buon deterrente per De Laurentiis"

Napoli Calcio - A Radio Marte è intervenuto il collega Fabrizio Failla:

"Europa League un fastidio o un'opportunità per il Napoli? Credo che una squadra abbia bisogno di vincere, all'inizio della stagione per me il Napoli è la vera favorita dello Scudetto. Spalletti è un buon deterrente per le iniziative di De Laurentiis, c'è anche da dire che la squadra ha tanti ricambi e che ha un gruppo buono in assoluto. Contro la Fiorentina c'è un test molto attendibile.

Turnover in vista di Firenze? Italiano fa ruotare in tutti i ruoli ogni giocatore, c'è la possibilità di fare una buona stagione. L'allenatore fa rendere la squadra al meglio sapendo coniugare e abbinare la qualità con il riposo forzato. Italiano e Spalletti hanno recuperato giocatori a margine dei progetti".