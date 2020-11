Fabian: "Milan imbattuto ma vogliamo sconfiggerlo noi. Nazionale? Ora devo concentrarmi solo su questa partita"

Ultime calcio Napoli - Con la sua Spagna contro la Germania è stato il dominatore del centrocampo, con tre assist vincenti serviti ai suoi compagni in una sola partita. Ora Fabian Ruiz prepara la sfida al Milan, in programma domenica 22 novembre alle 20.45 allo stadio San Paolo con consapevolezza:

Fabian Ruiz

"Metto da parte quanto di buono abbiamo fatto con la nazionale spagnola, ora devo concentrarmi solo su questa partita - spiega ai microfoni di Sky Sport - loro sono in un gran momento e se sono primi è perché stanno facendo bene". Sempre titolare sin qui in campionato, Fabian Ruiz ha servito un assist nel 4-0 all'Atalanta del 17 ottobre. Ora i fari sono puntati sul Milan, che arriva a Napoli forte del primo posto, con 17 punti dopo sette gare giocate: "Non perdono in Serie A da 19 partite e questo la dice lunga su come stanno lavorando - spiega il centrocampista - per noi è una partita molto difficile e anche molto importante, stiamo lavorando per riuscire a fare del male al Milan e portare i tre punti a casa".