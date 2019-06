Durante: "Non credo Allan resti a Napoli, trattativa già imposta col PSG. Manca il grande attaccante a Napoli! Proposi Fagner, è l'unico pronto"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Sabatino Durante: "Allan non credo resti a Napoli perchè la trattativa impostata già a gennaio col Psg c'è. Poi, bisogna limare l'aspetto economico perchè la richiesta di De Laurentiis è alta, ma è difficile trattenere un giocatore che a deciso di andare a Parigi. A gennaio la trattativa era confezionata, il problema è stato economico e oggi le cose no sono cambiate. James Rodriguez si esalta con la maglia della Nazionale e non sa dare quello che ha nella squadra di club. Il suo talento non è in discussione ed è stato protagonista con la Nazionale. Al Napoli servirebbe un buon centravanti, manca dalla cessione di Higuain, poi Sarri è stato bravo ad inventarsi Mertens lì davanti, ma il bomber manca. Proposi Fagner al Napoli l'anno scorso, poi il club ha fatto altre scelte. E' un ottimo talento, l'unico pronto per il Napoli".