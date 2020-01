Dellas: "Conosco Manolas, riuscirà a recuperare e ad aiutare il Napoli! Koutris? Sta facendo parlare molto di sè"

Calcio Napoli ultimissime - Traianos Dellas è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“Conosco Manolas, ha carattere, riuscirà a recuperare e ad aiutare il Napoli. La squadra sta avendo dei problemi nella sua totalità, non si tratta di problemi individuali. Tutte le squadre hanno alti e bassi, adesso tocca al Napoli. Koutris? È un ragazzo che sta facendo parlare di sè. Gioca nell’Olympiacos e nella Nazionale. È molto bravo in difesa ma ha anche una buona propensione offensiva. Gioca sulla fascia sinistra. Europei? L’Italia è una squadra che ha passato un periodo non felice non accedendo al mondiale. Ha cambiato un po’ di cose, si è rinnovata e sembra avere le carte in regola per fare qualcosa di buono. Penso che le ultime partite disputate abbiamo mostrato una squadra moderna, solida, che può far bene ai prossimi Europei”.