Del Genio: "Napoli, contro il Brescia sarà un banco di prova, in difesa mi piace la coppia Manolas-Maksimovic"

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

“La situazione è complicata in casa Brescia. La partita con il Napoli è quasi l’ultima spiaggia e proveranno a fare la partita della vita. Bisogna fare attenzione. Il Brescia ha buoni giocatori ma la squadra, nei momenti chiave, non riesce a ritrovarsi. Koulibaly o Maksimovic? Fino ad un mese fa era follia fare questo discorso. Adesso la domanda è legittima poi sarà Gattuso a decidere. Manolas e Maksimovic hanno giocato molto bene, sono una bella coppia. Mi sento abbastanza ottimista e credo possano fare bene anche in vista della possibile partenza di Koulibaly. Oggi penso che Koulibaly possa giocare con il Barcellona. Attacco? Mi sembra giusto giochino Insigne, Mertens e Callejon. Anche perché gli altri sono al loro livello e non li hanno scavalcati. Centrocampo? Se metti Elmas tiene fuori sia Zielinski che Fabian. Tutto dipende da come sta Allan. Gattuso potrebbe anche puntare su Fabian e Zielinski. La partita con il Brescia sarà un banco di prova”.