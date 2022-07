A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Ho sollevato un tema, non conosciamo la composizione dell’organico del Napoli ma non mi sembra che abbiamo grandi specialisti sui calci piazzati: il problema è già annunciato per via delle partenze di Dries Mertens e Lorenzo Insigne”