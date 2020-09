De Magistris: "Un augurio di pronta guarigione a De Laurentiis, spero possa riprendersi presto"

Luigi De Magistriis, sindaco di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Spero che De Laurentiis possa riprendersi presto. Mando un saluto al presidente e un augurio di pronta guarigione. Raccomando a tutti di rispettare le regole per evitare la diffusione del virus per il bene comune. Sulla riapertura degli stadi e degli impianti sportivi credo che si possa trovare una soluzione intermedia. In uno stadio di 70 mila persona potrebbero essere accolte un certo numero di persone in piena sicurezza".