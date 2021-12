De Maggio: "Napoli svogliato, c'è una sola spiegazione dietro certi risultati"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

Ultime notizie Napoli

“Nelle ultime partite il Napoli ha fatto solo otto punti in otto match, pensare che tra quattro gare interne possa collezionare solo un punto col Verona impone delle riflessioni, perchè il ko di ieri ha vanificato la vittoria di San Siro: squadra svogliata, non in palla, l’unica spiegazione più o meno è che il Napoli faccia uno sforzo enorme con Leicester e Milan e lo paghi con Empoli e Spezia. Questa è l’unica spiegazione che mi do”