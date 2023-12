De Laurentiis: "Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, ma si vince già con l'essere napoletani. Spalletti come pochi, i tifosi erano contro di me perchè..."

Ultime notizie Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha ricevuto il Gazzetta Sports Awards di squadra dell'anno assegnato al Napoli dalla Gazzetta dello Sport:

"Ringrazio in primis Spalletti che è riuscito a modellare il gruppo di lavoro come pochi. Alla fine del primo anno gli avevamo levato sei giocatori fondamentali e li abbiamo sostituiti con altri. Chiaro che poteva esserci qualche dubbio, ricordo me lo dicevano i tifosi in estate che mi dicevano di prendere l'autostrada per Bari, erano contro di me per aver cambiato i sei beniamini. Nel calcio noi commettiamo un grande errore di valutazione psicologica, c'è chi come il nostro capitano che sposa l'idea Napoli, non solo calcistica ma di vita, di partenopeismo come una dea che nasce dall'acqua. Spalletti ha saputo coniugare il prima e il dopo, e far rendere al massimo i giocatori nuovi. Questa città ha aspettato 33 anni, Napoli vorrebbe vincere lo scudetto ogni anno, però secondo me vince lo scudetto della supremazia dell'essere napoletani, da secoli. Solo i francesi ci hanno annebbiato nell'800', poi il nord con Cavour ci ha steso. Questa però è una città che si sta riprendendo, il nostro sindaco è un uomo brillante e trasparente, una virtù che lui ha e che in Italia è complicato avere".