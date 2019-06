DIRETTA - De Laurentiis a Kiss Kiss Napoli: "James Rodriguez lo vuole Ancelotti, lo voglio accontentare. Lozano? L'uno esclude l'altro. Doppia amichevole con il Barcellona, una a Miami e una a Detroit"

Intervista De Laurentiis a Kiss Kiss, ultimissime Napoli - Il calciomercato entra nel vivo con i nomi di James Rodriguez, Kostas Manolas ed anche Hirving Lozano accostati fortemente alla SSC Napoli. Parlerà di tanti temi attraverso i microfoni della radio ufficiale Napoli

Ecco Aurelio De Laurentiis: "Doppia sfida al Barcellona in amichevole? Avevo promesso un regalo ai tifosi del Napoli nel mese di agosto. E non ho potuto più parlare perché ho firmato un impegno con la controparte in cui nessuno poteva ufficializzare questo rapporto fino ad oggi. Ora posiamo confermare che c'è questo accordo: andata e ritorno con il Barcellona, una il 7 a Miami e una il 10 agosto a Detroit. Andremo in America 4-5 giorni per combattere con il Barcellona e vedere come staremo fisicamente.

Avremo anche delle amichevoli in ritiro, poi andremo in Scozia ad Edimburgo contro il Liverpool. In ritiro non faremo amichevoli a Trento. Poi giocheremo contro il Marsiglia e dopo per queste due partite in America contro il Barcellona, per poi preparare la prima di campionato.

C'era stata una fuga di notizie dalla Spagna per questa amichevole contro il Barcellona.

Calciomercato: James Rodriguez, noi abbiamo sempre detto che avevamo bisogno di mettere a punto i due terzini e un attaccante. James risponde ad un desiderio di Carlo Ancelotti. Non so quanto risponda al 100% alle nostre esigenze di gioco. Ma non si può mettere in dubbio la sua bravura e professionalità. Ad un certo punto bisogna anche responsabilizzare il proprio allenatore, lui lo desidera fortemente e sa cosa può rendere. Sa perfettamente quanto può essergli utile, io non faccio una piega. Anche se è costosissimo andiamo avanti. Se non dovesse andare in porto James Rodriguez che stiamo elaborando che stiamo portando avanti con Jorge Mendes, nostro amico, si passerà con Mino Raiola alla possibilità di avere Lozano. Prenderli entrambi? Non esageriamo. Non possiamo prenderli tutti e due se poi non li facciamo giocare. Dobbiamo tutelare anche gli altri calciatori che abbiamo. Milik, Mertens, Insigne, Younes, Callejon, non li possiamo ignorare. Noi prima dobbiamo vendere e poi comprare. Il mercato ufficialmente non si è aperto, siamo in una fase di amoreggiamento, poi il primo luglio passeremo dagli orali agli scritti nelle trattative. Sempre dopo aver venduto.

Manolas: Albiol ci ha comunicato di non voler continuare con il Napoli. Noi non obblighiamo nessuno. Ha 34 anni e gli veniamo incontro per riconoscenza. Ma se vuole andare via mi fa solo una cortesia. Siamo chiamati a rimpiazzarlo e Manolas può essere un ottimo rimpiazzo. Ma ci sono vari problemi: caratteriale, è un giocatore che dà alcuni problemi. Giuntoli dovrà parlarne con lui. Noi vogliamo persone tranquille, non vogliamo problemi nello spogliatoio. La Roma poi è uno scoglio con una nuove impostazione gestionale, c'è un nuovo ds e un nuovo allenatore. Stiamo verificando come poter acquisire a un prezzo consono e giusto per un giocatore che già ha una certa età. Non è più rivendibile. Mi sta anche bene, ha gli attributi, va bene fino a tarda età. Ma non bisogna sperperare. Già ha uno stipendio importante, se ci abbiniamo l'incidenza del cartellino, diventa una cifra illogica per il mercato italiano.

