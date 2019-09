De Laurentiis: "ECA? Zhang ed io mai in competizione! Ho sempre puntato al comitato per stabilire le competizioni per il futuro: c’è molto da lavorare" [VIDEO]

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport direttamente da Ginevra, dove è impegnato con i lavori dell’ECA, l’associazione dei club europei:

“Secondo me c’è stata una mala informazione, contrapponendo me e Zhang in un ruolo completamente diverso. Zhang ed io ci stimiamo e non avremmo mai avuto competizione per un ruolo. Io ho sempre puntato alla CCC, Club Competition Committee, un comitato per stabilire quali sono le competizioni dei club per il futuro: c’è molto da lavorare, si sta lavorando del 2024-2027, ci sono state varie previsioni ed ipotesi. Voi sapete meglio di me che il mondo è in continua evoluzione, e questa evoluzione porterà sempre di anno in anno novità. Bisognerà essere attenti e protesi verso una possibilità di prevedere i tempi e i cambiamenti, e mai di adeguarsi: chi si adegua vuol dire che già parte con un minus, chi prevede e progettualmente imposta le cose per il bene di tutti allora farà avere piacevoli vantaggi al mondo del calcio”