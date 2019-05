De Giovanni: "Mi rifiuto di credere che la Juventus abbia cacciato Allegri senza conoscere il nuovo allenatore!"

A Radio Marte è intervenuto Maurizio De Giovanni, scrittore

“Mi rifiuto di credere che una società come la Juve che ha un’attività di programmazione così maniacale, abbia fatto andare via Allegri senza avere l’assoluta certezza di chi sarà il nuovo allenatore. Tutto questo, mi fa pensare che il nuovo allenatore abbia già firmato e che mancato annuncio sia dovuto all’attività ancora in corso del tecnico e dei nomi che circolano solo Pochettino e Klopp sono impegnati nella stagione.

Conte è uno straordinario allenatore, ma l’Inter si è presa un rischio perché se il tecnico dovesse aver bisogno di tempo, la tifoseria non glielo permetterà”.