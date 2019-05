DAZN, Buscaglia a CN24: "Curioso di vedere il prossimo Napoli, con Ancelotti ci sarà continuità. Verdi? Non è facile ambientarsi"

Ricky Buscaglia di DAZN è intervenuto in diretta ai nostri microfoni di 'Calcio Napoli 24 Live', trasmissione in onda a Calcio Napoli 24 Tv (296 Digitale Terrestre). Ecco quanto evidenziato da CN24: "Il Napoli deve restare concentrato su se stesso. Il percorso con Ancelotti è inziato e deve avere continuità. Sono curiosio di vedere il Napoli che strada prenderà. Verdi in uscita? Con Ancelotti non ci sono titolarissimi, ma non è facile ambientarsi in una realtà come Napoli. Per Verdi si faranno delle valutazioni e poi vedremo cosa accadrà con il mercato".