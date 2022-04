Crollo Inter, Azzi: "Il Napoli ha buttato via uno scudetto, occasione irripetibile"

Napoli Calcio - L'Inter crolla a Bologna e i rimorsi schizzano alle stelle in casa Napoli. Sarebbe bastato infatti qualche passo in meno rispetto all'ultima tabella di marcia, come ad esempio proprio le gare con Roma e Empoli senza tornare nemmeno troppo indietro, per vedere tutt'altro finale. "Uno scudetto buttato via, senza se e senza ma. Era un'occasione per il #Napoli irripetibile, ma nel fiume di parole di oggi non ne ho avvertita nemmeno la percezione...", scrive per esempio il collega Marco Azzi di Repubblica.