Criscitelli: "Comprendo i tifosi, ma quella di Torino poteva diventare una tragedia"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di un Calcio alla Radio-Terzo Tempo è intervenuto Maurizio Criscitelli, presidente del Club Napoli Bologna: "La situazione vissuta fuori allo stadio a Torino è stata tragica. Tifosi con il biglietto per altri settori hanno provato ad accedere al settore ospiti creando un degrado totale. Anche le forze dell'ordine non riescono con facilità a gestire una situazione del genere. Alcune cose sono abbastanza prevedibili e infatti spesso il settore ospiti non viene riempito per intero. Non è la prima volta che si vive una situazione del genere, successe anche a Bergamo. I tifosi hanno provato ad entrare provenendo da altri settori con la speranza di trovare spazio. Io comprendo chi voleva seguire la propria squadra dal cuore dello stadio, ma è sbagliato il modo. Per la partita di giovedì il settore ospiti sarà dedicato ai non residenti in Campania, mentre l'intero stadio sarà disponibile solo per i fidelizzati della Lazio"