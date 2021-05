CorSport, De Core: "Mazzoleni? Non c’è uniformità nell’utilizzo del VAR. De Paul è pronto per giocare in un top club. Osimhen è in grado di spostare gli equilibri del campionato"

Napoli - A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco De Core, vice-direttore ed editorialista del Corriere dello Sport: “La mancanza di uniformità sull’utilizzo del VAR è inaccettabile, Mazzoleni ha violato le regole del protocollo. Doveri avrebbe dovuto confermare la sua prima decisione, quindi la responsabilità va equamente divisa tra lui e Mazzoleni. De Paul è un giocatore completo, sa giocare a tutto campo ed eccelle in ogni categoria, anche in quelle meno visibili. Penso sia ormai maturo per andare in una grande squadra. Il Napoli deve necessariamente battere l’Udinese, non può assolutamente perdere punti contro una formazione già salva e quindi con meno motivazioni rispetto agli azzurri. Osimhen è cresciuto molto in questo finale di stagione, sta diventando il trascinatore del Napoli”