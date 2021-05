Corbo: "De Laurentiis rischia una brutta figura, passa per l'eterno presidente che rincorre gli allenatori"

Antonio Corbo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “L’unica persona che non ha capito che è ad un passo dalla trappola è De Laurentiis. Se Gattuso arriva in Champions e con la tifoseria a favore e con la voglia di voler andare in un’altra squadra, De Laurentiis rischia di rincorrere l’allenatore che va in fuga. Questa storia si è vista con Sarri, Mazzarri e Benitez. ADL rischia di fare una brutta figura che in eterno rincorre allenatori in fuga. Gravina non escluderà mai la Juventus dal campionato, nonostante abbia fatto un annuncio".